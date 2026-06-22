東京の小学校で児童ら11人がけがをした火災。命を守る避難のポイントについて、消防司令長に聞きました。

【写真を見る】【学校火災】児童ら11人けが…煙から身を守る「低い姿勢」と事前の「避難経路確認」 専門家に聞いた避難のポイント

煙から身を守る「低い姿勢」と「事前の経路確認」

東京都北区の小学校で6月19日、校舎から出火し、児童と教職員合わせて11人がけがをしました。火元となった音楽準備室など4階部分が燃え、児童が校舎の外に逃げ出しました。

多くの児童が巻き込まれた今回の火災。避難のポイントについて、大分市消防局予防課・吉岡慎太郎消防司令長に聞きました。

吉岡消防司令長：

「煙にまかれて亡くなられる人が後を絶たない状況です。ハンカチなどを口に当てて、煙を吸わないようにして、低い姿勢で避難することが肝要だと思います」

また、今回の火事では児童が校舎のひさしへ移動する姿も見られました。

吉岡消防司令長：

「煙は上に溜まる特性がありますので、事前に避難経路や避難口を自分で確認しておくことが大切です」

今回の火災を受けて、県教委は「県内の学校では火災対策として、消火訓練と避難訓練を年間2回以上実施している。職員研修や防災学習等の取組に、今後ともしっかりと取り組んでいく」とコメントしています。

各学校の取り組み

大分市にある県立さくらの杜高等支援学校では、新入生や教職員を対象に救助袋を使った訓練を実施しています。この救助袋は、高い階から地上に避難する際に使用する筒状の布袋です。学校では火事になった際、冷静に避難できるよう実際にこの袋に入って降りる訓練を毎年行っています。

一方で、大分市の向陽中学校は、5階建ての高い校舎のため、高層階からどうやって安全に避難するかが課題です。そこで避難器具の正しい使い方をリアルな映像資料で学ぶ機会を設けています。

万が一、学校で火災が発生した場合に備え、身の安全を確保するための避難方法を普段から身につけていることが重要と言えます。