6月21日、女優の星野真里が『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』（日本テレビ系）のチャリティーランナーを務めることが発表された。期待が高まるいっぽうで、星野の私生活への “負担” が心配されている。『24時間テレビ』は8月29日と30日に放送され、少しずつ出演者が明かされている。毎年恒例のチャリティーランナーは、6人組アイドルグループ「SixTONES」の冠バラエティ番組『Golden SixTONES』（日本テレビ系）で発表された