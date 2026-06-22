出荷のピークを迎えている山形県産サクランボ「紅秀峰」の品評会が、22日、寒河江市で開かれました。22日の品評会には、JAさがえ西村山の管内で生産された「紅秀峰」13点が出品されました。審査は、「500グラムの桐箱詰め」と「1キロのバラ詰め」の2部門で行われ、着色の度合いや糖度、詰め方の美しさなど8つの基準で行われました。審査員は1.1点目を光らせ、「紅秀峰」の大きさや形を確認していきました。そして審査の結果