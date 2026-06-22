大分県日田市の支援学校で学ぶ生徒たちが22日、地元の農園を訪れ、特産の梨の袋かけ作業を体験しました。 【写真を見る】支援学校の生徒が地元特産・梨の袋かけ体験「甘い梨になってほしい」大分 この取り組みは地元の特産品への理解を深め、働くことへの意欲を高めてもらおうと毎年実施されています。 日田支援学校高等部の生徒8人が22日、市内にある中島農園を訪れ、手順を教わりながら袋かけ作業に臨みました。 生徒たち