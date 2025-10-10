俳優の浅野忠信(51)が10日、自身のインスタグラムを更新。モンゴル国最高位の勲章である「ポーラースター勲章」を授与されたことを報告した。浅野は「モンゴル国ウフナーギン大統領閣下より、モンゴルの歴史および文化交流への貢献を高く評価していただき、モンゴル国最高位の勲章である「ポーラースター勲章」を授与していただきました」と報告。賞状を手に笑顔を浮かべる写真をアップし「ありがとうございます！」と伝えた