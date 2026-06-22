シイタケの肉詰めの作り方について、JA全農（全国農業協同組合連合会）広報部の公式Xアカウントが紹介しています。【うまい！】これが、JA全農が紹介するシイタケの“絶品肉詰め”レシピです！公式アカウントによると、シイタケの肉詰めの材料、作り方は次の通りです。【材料】・シイタケ6枚・小麦粉大さじ1・合いびき肉120グラム・溶き卵2分の1個・タマネギのみじん切り半玉・パン粉大さじ2・塩コショウ少々・サラダ油大さじ1