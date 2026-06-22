22日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年9月限は前週末清算値比2ポイント安の1746ポイントで取引を終えた。出来高は201枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1766.37ポイントに対しては20.37ポイント安。 株探ニュース