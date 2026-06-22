JR西日本は、「ドクターイエロー」T5編成の検測運転を、2027年1月に終了する。ドクターイエロー（新幹線電気軌道総合試験車）T5編成は、2005年に製造し、約10日に一度の頻度で東海道・山陽新幹線の検測を行ってきた。引退記念ロゴとキービジュアルを制作し、7月以降に1・7号車の先頭部扉の窓に掲出する。7月26日・27日には検測走行車内見学、10月9日には東京〜博多駅間の体験乗車、2027年1月10日には走行車両に乗車できるツアーを