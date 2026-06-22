ミダス財団（吉村英穀代表理事）とイングリウッドは、経済的・時間的困難を抱えるひとり親家庭約300世帯を対象に、冷凍宅配食ブランド「三ツ星ファーム」を無償で届ける支援プロジェクトを5月19日から開始した。夏休みを見据え、仕事と育児を一人で担うひとり親世帯の給食のない長期休暇の家庭の食事準備の負担軽減を行うことで、経済的・時間的負担の軽減を目指す。同プロジェクトは、最も食の負担が重くなる夏休み期間をカ