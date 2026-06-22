不動産投資ローンとは 不動産投資ローンは、投資のための不動産を購入するために利用するローンのこと。 不動産投資は、購入した物件を貸すことで家賃収入などの利益を得る投資です。 不動産投資の最大のメリットは「他人資本」で投資ができること。不動産投資ローンは、自分の信用力を活用して融資を受けて投資ができます。自分のお金で投資するよりも、10馬力・20馬力になって資産形成ができるの