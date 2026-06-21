女優の原菜乃華が22日、井田ラボラトリーズが展開するメイクアップブランド「キャンメイク」の新テレビCM『夏祭り篇』をWebで先行公開した。テレビCMは7月1日から全国で放映される。 新CMは、クリーミータッチライナーの新色「17 キャンディピンク」をテーマにした内容。夏祭りに出かける支度をする原さんが、ピンクの浴衣と髪飾りを身につけ、目元には新色のアイライナーをひとさじ。仲良しの友人と夏祭りを楽しログインして続き