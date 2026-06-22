「銅」の獲得競争が激しく 「知見を生かして、再生材が選ばれる市場づくりに貢献したい」――こう話すのはNTT執行役員の爪長美菜子氏。 6月3日、NTTと三菱マテリアルは銅などの金属資源を回収、リサイクルした素材の供給と、その情報発信を進める新会社「NTTサーキュラスト」を7月1日に設立することを発表した。 出資比率はNTTが66.6％、三菱マテリアルが33.4％で、社長にはNTT研究開発マ