2026年度の「診療報酬」の改定が6月1日に施行されました。同月1日以降に受診した際、病院での会計時に「以前よりも医療費が高い」と感じた人は多いのではないでしょうか。そもそも、診療報酬とはどのようなものなのでしょうか。また診療報酬は基本的に2年に一度、改定されるといわれていますが、今回、どのような点が変わったのでしょうか。医療ジャーナリストの森まどかさんに聞きました。【負担増？】これが2026年6月の「診療