気軽に登れる山=低山には心動かされる魅力がいっぱい。今回登る山は兵庫県三田市と丹波篠山市にまたがる標高592mの虚空蔵山。六甲山系の山並みと丹波地方の田園風景を一望できることで人気を集める低山です。さっそく、撮影のためにやってきたウルトラマン俳優・近藤頌利さんに同行することに。 番組で最初に山に登ったのが２年前、今回が七座目の登山となる近藤さん、『そろそろ登山の筋肉がついてきた気がするんで、僕をへばら