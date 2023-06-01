6月28日（日）函館競馬場で行われる、第62回函館記念（G3・3歳上オープン・ハンデ・芝2000m）の登録馬は下記の通り。混戦の中距離重賞に16頭がエントリー。16頭がエントリーアラタイガッチエコロディノスオニャンコポンケイアイセナケリフレッドアスクサンストックトンジュタジョーメッドヴィンチャックネイトデビットバローズバルナバピースワンデュックファウストラーゼンフィーリウスマジックサンズ