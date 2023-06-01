6月21日に行われたWIN5は3票的中で、1億7094万9730円の払戻しとなった。東京競馬場で行われた府中牝馬ステークスはセキトバイーストが連覇。阪神競馬場で行われたしらさぎステークスはエルトンバローズが復活の勝利を挙げた。1レース目から波乱1レース目阪神10R姫路Sペイシャモノノフ単勝13番人気2レース目東京10R多摩川Sラーンザロープス単勝2番人気3レース目函館11RUHB杯アスティスプマンテ単勝5番人気4レース目阪神11R