SNSで14万回以上表示され2万以上の「いいね」を集めているのは、おうちに迎え入れられて間もない子猫が目を丸くしている姿。投稿には、SNS民から「心臓止まるかと思った可愛すぎる！！」「可愛いの渋滞・・・」と称賛するコメントが殺到しています。 【写真：目をまん丸にして『見上げる子猫』→視線の先にいたのは……可愛すぎる瞬間】 見上げるきいちゃん Threadsアカウント「にゃんずの日常」に投稿されたのは、まだ毛