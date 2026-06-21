お笑いコンビ・カーネーションの岡下雅典が、番組スタッフから突きつけられたあまりにも理不尽なモノマネの要求に見事なクオリティで応え、共演芸人たちから大きな称賛を浴びる一幕があった。【映像】絶賛された“無茶苦茶なモノマネ”（実際の様子）お笑いコンビのかまいたち（山内健司、濱家隆一）がMCを務め、気になるトピックから生まれる「余談」セッションをゲストとともに楽しむトークバラエティ番組『これ余談なんです