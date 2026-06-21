――――――――――――――――――― 6月22日 (月) ―― ◆国内経済 ・5月主要コンビニエンスストア売上高 (14:00) ◆国際経済ｅｔｃ ★中国6月最優遇貸出金利 (10:00) ・ユーロ圏6月消費者信頼感 (23:00) ・中国国際サプライチェーン促進博覧会 (北京、～26日) ―&#8213