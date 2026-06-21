富士山周辺の道路に不法投棄されたごみを一掃しようと、20日、ボランティアらが清掃活動を行いました。この活動は県や富士市、24時間テレビチャリティー委員会などが富士山の景観を維持しようと毎年行っているものです。清掃活動には市民ボランティアなどおよそ50人が参加し、富士市桑崎周辺の国道469号などで道路わきに捨てられたごみを拾い集めました。雨の中回収されたごみは、タイヤのホイールや空き缶など大小様