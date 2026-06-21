夏の行楽シーズンを前に浜松市中央区の「かんざんじロープウェイ」で異常事態発生を想定した救助訓練が行われました。訓練は、浜名湖パルパルと大草山を結ぶロープウエーに異常事態が発生し、ゴンドラが駅と駅の間で緊急停止した想定で行われました。ゴンドラでは、ガイドが取り残された乗客を救助袋に誘導しました。（乗員）「お客さま、今から動きます。」そして、救助袋をおよそ15メートル下の地