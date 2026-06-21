日本代表はW杯グループステージ第2戦でチュニジア代表と対戦し、4-0の快勝を飾った。初戦で強豪オランダから価値のある勝ち点1を手にした日本。続くチュニジア戦では勝利が絶対条件だったが、大量4ゴールを奪い、力の差を見せつけた。そんなゴールラッシュの口火を切ったのが、オランダ戦で同点ゴールを決めた鎌田大地だった。開始早々の4分中村敬斗のクロスに合わせ、ネットを揺らした鎌田。試合後『DAZN』のインタビューにて、得