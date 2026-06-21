試合後のチュニジアイレブン。その顔は一様に暗く、疲弊しきっていた(C)Getty Imagesやはり立て直しは図れなかった。現地時間6月20日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループFの第2戦で、チュニジア代表は日本代表に0-4で敗北。初戦からの連敗を喫して、グループ敗退が決まった。【動画】チュニジアを引き裂いた2戦連発！鎌田大地の先制ゴールシーン自信に満ち満ちたサムライたちを前に全く歯が立たなかった。1-5