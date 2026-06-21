Bリーグなどで活躍する県出身のバスケットボール選手と小学生が交流するイベントが21日、徳島県吉野川市で開かれました。この催しは子どもたちにバスケットボールの楽しさを感じてもらおうと徳島県バスケットボール協会などが開きました。参加したのはいずれも徳島県出身で、新シーズンから徳島ガンバロウズでプレーする西田公陽選手、弟で滋賀レイクスの西田陽成選手、香川ファイブアロ}