6月20日、歌手の広瀬香美が自身の公式Instagramを更新。9月3日に開催する音楽イベント『Kohmi EXPO 2026』について語る動画を公開し、広瀬が惚れ込んだという出演アーティストとの出会いの経緯を明かした。「そのアーティストはSKY-HIさんが2021年に主催したオーディション『THE FIRST』の出身者のREIKOさんです。最終審査まで進出したものの、同企画で誕生したBE:FIRSTのメンバーには選ばれませんでしたが、その歌唱力が高く評