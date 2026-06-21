6月20日、歌手の工藤静香がAぇ! groupの公式Instagramに登場し、ファンの注目を集めた。夫・木村拓哉とも縁の深いグループとの共演だったことから、さまざまな反響が寄せられている。

「工藤さんとAぇ! groupは、同日放送の音楽番組『MUSIC FAIR』（フジテレビ系）で共演。1989年に発売された工藤さんの代表曲『嵐の素顔』をコラボレーションで披露しました。公開された動画では、楽曲でおなじみの振り付けをメンバーとともに踊る姿も見られ、終始和やかな雰囲気が伝わってきます。全員が黒を基調とした衣装で統一されており、世代を超えた一体感を感じましたね」（芸能ジャーナリスト）

Xでは

《大尊敬する先輩の奥様とのコラボ！！》

《工藤静香さんコラボのAぇさんたちかっこいいとかより美しすぎませんか、、こんな美しい生き物いていいんかこの地球に》

といった声があがっている。

「Aぇ! groupと木村さんの接点は以前から知られていました。特に末澤誠也さんは、木村さんに憧れて芸能界入りしたことを公言しており、ファンの間では有名な話です。2024年に木村さんのラジオ番組『Flow』で共演したことをきっかけに交流が深まり、2025年9月には一緒にランチへ行ったことも話題になりました。そうした背景があるため、今回の工藤さんとの共演も“木村家との縁”として受け止められたのでしょう」（同前）

さらに工藤は現在、アニメ界でも存在感を発揮している。原作40周年を迎えた国民的人気作品『ちびまる子ちゃん』の記念イベントに参加し、台北で開催されている企画ではキャラクター衣装のデザインを手がけていることでも話題になった。

「木村さん自身もたびたび注目を集めています。さらにCocomiさん、Koki,さんもそれぞれの活動で存在感を発揮しており、SNSでの発信もたびたびニュースとして取り上げられますよね。家族全員が別々の分野で話題になる稀有なケースでしょう」（前出・芸能ジャーナリスト）

かつて木村は家庭についてほとんど語らないスタンスをとっていたが、子どもたちの芸能界入り以降、家族について語る機会が増えたことも世間の注目を集める要因となっている。

「近年は家族との写真やエピソードを発信する機会も増えています。娘たちもそれぞれの分野で実績を積み重ねており、“木村家ブランド”そのものがエンタメ界の一大コンテンツになっている印象です」（同前）

話題の尽きない木村家への注目は、しばらく続きそうだ。