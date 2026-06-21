YONA YONA WEEKENDERSによる結成10周年イヤー第3弾シングル「パパ」のミュージックビデオが、本日6月21日（日・父の日）に公式YouTubeチャンネルにて公開された。あわせて、7th EP『想い出の予感』のリリースツアー＜YONA YONA WEEKENDERS 7th EP “OMOIDE NO YOKAN” Release Tour＞の開催も発表となった。先日5月10日”母の日”にスペシャルトラック「ママ」のデモトラック映像を公開したYONA YONA WEEKENDERS。リリースされたば