創業1750年の酒蔵、山梨銘醸・七賢は、明治40年頃の建築と伝えられている蔵元の分家屋敷を再生し、6月1日付けで宿泊施設「宿場esoto」を開業した。なお、本宿泊施設は一棟貸しの施設となっており、最大4名まで宿泊することができる。「esoto」の名前は、七賢が酒造りで大切にしている「選び抜く、削ぎ落す、研ぎ澄ます」の頭文字から命名された。ブランドが持つ大切な「エッセンス」に新しい「創造」を加え「外」に飛び出し、世界