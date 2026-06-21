生徒が安心して学べる場所やその在り方を教育と福祉の視点から考える講演会が岡山市北区で開かれました。 【写真を見る】「いのちの授業」精神障害について正しく知り当事者と交流を学校カリキュラムにメンタルヘルス教育導入も大切【岡山】 「いのち」をテーマに、岡山自主夜間中学校で開かれ、教育や福祉医療関係者などが参加しました。講演では、精神障害について正しく知り、差別や偏見をなくすために当事者と交流す