買ってから後悔しがちな猫用アイテム5選 なぜか猫用アイテムには魅力的に見える製品がたくさんあります。しかし、買うのは飼い主、使うのは猫！買った後で猫が気に入ってくれるとは限らないのです。 ここからは「買ったけれど使わなかった」「思ったより不便だった」と後悔しやすいアイテムを紹介します。 1.大きなキャットタワー 猫を飼ったらまずはタワーを購入する飼い主は少なくありません。