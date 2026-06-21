猫を「社交的な性格」に育てる5つの方法 1.「社会化期」にたくさんの経験をさせる 猫には「社会化期」と呼ばれる、周囲の刺激をスムーズに受け入れられる特別な時期があります。 生後2週から9週頃までのこの時期に、家族以外の人と触れ合ったり、掃除機の音やテレビの音を聞かせたりすることが非常に大切です。 この時期に「人間や家の中の音は怖くないものだ」と学習した猫は、大人になっても新しい環