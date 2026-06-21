猫と暮らしている人の多くは「愛猫が脱走したらどうしようか……」などと、日ごろから心配しているのではないでしょうか。猫の脱走は珍しい話では決してなく、スーパーなどで捜索のポスターを見かけたことがある人や、知人から脱走の話を聞いたことがある人も少なくないと思います。そこで、猫の脱走が多い場面や、脱走した猫を早く見つけるための捜索術などについて、迷子のペットを捜索するペットレスキュー（神奈川県藤沢市）