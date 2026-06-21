今日は2026年6月21日、父の日。愛知県在住の50代女性・みゆさんが、お父さんへの感謝の気持ちを綴ってくれた。【育児体験談】幼い我が子を連れて外出していたら、中年の女性が…初めての手料理を家族に振舞った、小学生時代の思い出だ。＜みゆさんからのおたより＞小学生の頃、よく友達の家に遊びに行った。ご両親と勉強のできるお兄さんと、その子の４人家族。家庭環境の違いを何となく子供心に感じていました。家族に食べてもら