6月17日、SNS上にアップされた大竹まことの近影が話題になっている。【写真】「ゆっくりさせてあげて」心配の声が寄せられている大竹まことの近影大竹まことに心配の声相次ぐ「文化放送の冠ラジオ番組『大竹まこと ゴールデンラジオ！』のスタジオで撮影された1枚です。この日のゲストトークコーナー『大竹メインディッシュ』には作家の大沢在昌さんが出演。同局の水谷加奈アナ、砂山圭大郎アナらと並んだ写真では、大竹さんが大