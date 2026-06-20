テレ東では、6月21日（日）夜6時30分から「あの歴代さんは今？衝撃のイッキ見映像SHOW」を放送します。【動画】ビリー隊長、タマちゃん…｢あの歴代さんは今？衝撃のイッキ見映像SHOW｣お気に入り登録はこちら！スタジオにはMC：せいや（霜降り明星）のほか“歴代にまつわる”ゲストが登場。“歴代”ぐんま大使の中山秀征、“歴代”戦隊シリーズへの出演者であるホラン千秋、“歴代”HKT48であり“歴代”名子役・矢吹奈子を迎え、さ