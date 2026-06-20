モデルでタレントの益若つばさが6月17日までにInstagramを更新。“透けTシャツ”の透明感あふれるショットを披露し、ファンから絶賛の声があがっている。《髪切った!ふう。やっぱりショートは落ち着く》などとつづり、金髪ショートヘアに丈の短い白の透けたTシャツで、下の部分がレースがあしらわれたへそ出し姿の透明感あるファッションを披露した。セクシーさも漂わせているショットには、コメント欄にファンから《色っぺえ