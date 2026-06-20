益若つばさ“透けTシャツ”でへそ出しショット披露「色っぺえ」ファン絶賛“カリスマギャル”からいまや“実業家”へ

モデルでタレントの益若つばさが6月17日までにInstagramを更新。“透けTシャツ”の透明感あふれるショットを披露し、ファンから絶賛の声があがっている。

《髪切った!ふう。やっぱりショートは落ち着く》などとつづり、金髪ショートヘアに丈の短い白の透けたTシャツで、下の部分がレースがあしらわれたへそ出し姿の透明感あるファッションを披露した。

セクシーさも漂わせているショットには、コメント欄にファンから

《色っぺえ〜〜》

《つーちゃん透明感ヤバ》

《ヘルシーでかわいいー!インナーの透け感まで素敵です》

など、称賛の声が寄せられている。

ファッション誌のライターが言う。

「益若さんといえば、2000年代のギャルブームを象徴する存在です。『Popteen』で圧倒的な人気を誇り、着用した服やアクセサリーが即、完売するほどの影響力を持っていました。経済効果は500億円を超えるともいわれ、『100億円ギャル』『つばさ売れ』という言葉が生まれるほどでした。その存在感は社会現象にもなっていました」

“カリスマギャル”と呼ばれ、テレビなどでもバラドルとしても一世を風靡した益若。近年は、“ママタレ”としてのバラエティ出演も目立っている。

「私生活では、2007年12月に『Men’s egg』の読者モデル・梅田直樹さんと結婚し、2008年4月に第1子となる男児出産を発表しました。しかし、2013年には離婚を発表し、その後『SEKAI NO OWARI』のFukaseさんと7年近く交際が続きましたが、2022年ごろに破局しています」（芸能担当記者）

タレントとしての活動も順調な益若だが、6月18日のInstagramの投稿では、女性の競輪選手のユニホームをデザインしたことを報告し、話題になっていた。

《今回競輪のパールカップG1の選手のユニフォームをデザインさせていただきました》とつづり、さらに《今回とびきり可愛く作らせてもらいました》と、デザインしたユニホームを着用したショットを公開している。

「現在の益若さんは、実業家やプロデューサーとしての色合いが濃くなっています。2025年10月13日に40歳の誕生日を迎えたのですが、新しくライフスタイルブランド『MEND（めんど）』の立ち上げを発表し、ユニセックスなルームウェアやワンマイルウェア、ライフスタイル雑貨、スキンケアラインなどを展開しています。そのほかにもコスメやカラコンなどのブランドも展開しており、モデル、タレントという枠にとらわれない生き方を選択したように見えますし、本格的な“実業家”としての道も歩み始めています」（同前）

“元祖カリスマギャル”は、自身の新しいライフスタイルを構築しつつあるようだ。