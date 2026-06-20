二人の幼い子供を連れていたけれど、困っている人を見て見ぬふりはできず......。【思いもよらぬ展開】幼い子供を連れて苦労していたら、後ろから?追い抜き?…モヤモヤしてたけど大阪府在住の40代女性・Sさんの実体験。＜Sさんからのおたより＞今から7年ほど前、年長の子供と、0歳の赤ちゃんを抱っこ紐で抱っこして近所のスーパーに買い物に行ったときのことです。ふと見ると、進行方向の先に道路に座り込んでいる年配の男性がいま