オーストラリアのシンクタンク、ローウィー研究所は15日公表した報告書で、中国が豪州に軍事攻撃を行う能力は今後10年間で拡大するとの見通しを明らかにした。ロイター通信などが伝えた。これに対し、中国外交部は「中国に対する深刻な戦略的誤認」と批判。中国の発展について客観的な見方をするよう促した。ロイター通信などによると、シドニーに拠点を置く同研究所は報告書で中国の「能力」を評価したものであり、攻撃の「意図」