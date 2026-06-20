6月20日は「ペパーミントの日」♪今年は、おうちで「チョコミントフェス」を開催してみませんか？市販のスイーツもいいけれど、手作りならではのおいしさは格別。記事ではおうちで作れる、チョコミントレシピを紹介します！チョコミン党の方は必見ですよ。6月20日は「ペパーミントの日」！毎年6月20日は「ペパーミントの日」です。この記念日は、ハッカの産地・北海道北見市のまちづくり研究会が、ハッカのPRを目的に制定した