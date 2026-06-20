今回ご紹介するのは、ダイソーの『ミニソフトクッションポーチ』。リップやイヤホンなどの小物を入れるのに便利な、ミニサイズのポーチです。コインケースとして使うのもおすすめ。フックが付いているのでバッグに取り付けたり、鍵を装着することも可能です。内側は汚れても拭き取りやすく、使い心地抜群ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ミニソフトクッションポーチ価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJAN