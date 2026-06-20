100均で買ったら大当たり！「汚れたら拭けるって便利！」バッグにつけられるミニポーチ
商品情報
商品名：ミニソフトクッションポーチ
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480942865
ダイソーの小さなポーチは小物の持ち運びに便利！
今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『ミニソフトクッションポーチ』です。ちょっとした小物を入れるのに便利だと思い購入してみました。
価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、ポーチ売り場に陳列されていました。
長方形のコンパクトサイズのポーチです。若干クッション性があり、指で押すと沈み込みます。
内側はビニールのような素材が使用されており、汚れても拭き取りやすい点も嬉しいポイントです。
手のひらサイズほどの小さなポーチなので、バッグ内で紛れやすい小さなアイテムを入れるのに最適です。
今回はリップを入れてみました。容器がシンプルなリップは収まりましたが、容器が凝っている韓国コスメなどはポーチのサイズに合わず、入りませんでした。
コインケースとしても使用してみました。ポーチはとてもコンパクトですが、小銭は10枚以上収納できそうです。
いざというとき用や駐輪場の精算用、カプセルトイを回すとき用などに使うと便利です。
『ミニソフトクッションポーチ』の便利な機能は？
フックが付いているため、バッグのDカンなどにつけて持ち運ぶことができます。バッグ内を探すことなく、使いたい小物にすぐアクセスできて便利です。
ブラックカラーで、デザインもシンプルなので、どんなバッグにも馴染みやすいですよ。
鍵などを取りつけるのもおすすめです。ポーチが目印になるので、バッグの中ですぐに見つけやすいのもメリットです。
今回は、ダイソーの『ミニソフトクッションポーチ』をご紹介しました。
ポケットにもすっぽり入るサイズ感なので、アクティブに行動したいアウトドアやレジャーにもぴったり！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。