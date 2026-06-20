100均で買ったら大当たり！「汚れたら拭けるって便利！」バッグにつけられるミニポーチ

今回ご紹介するのは、ダイソーの『ミニソフトクッションポーチ』。リップやイヤホンなどの小物を入れるのに便利な、ミニサイズのポーチです。コインケースとして使うのもおすすめ。フックが付いているのでバッグに取り付けたり、鍵を装着することも可能です。内側は汚れても拭き取りやすく、使い心地抜群ですよ！

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商品情報

商品名：ミニソフトクッションポーチ

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480942865

ダイソーの小さなポーチは小物の持ち運びに便利！

今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『ミニソフトクッションポーチ』です。ちょっとした小物を入れるのに便利だと思い購入してみました。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、ポーチ売り場に陳列されていました。

長方形のコンパクトサイズのポーチです。若干クッション性があり、指で押すと沈み込みます。

内側はビニールのような素材が使用されており、汚れても拭き取りやすい点も嬉しいポイントです。

手のひらサイズほどの小さなポーチなので、バッグ内で紛れやすい小さなアイテムを入れるのに最適です。

今回はリップを入れてみました。容器がシンプルなリップは収まりましたが、容器が凝っている韓国コスメなどはポーチのサイズに合わず、入りませんでした。

コインケースとしても使用してみました。ポーチはとてもコンパクトですが、小銭は10枚以上収納できそうです。

いざというとき用や駐輪場の精算用、カプセルトイを回すとき用などに使うと便利です。

『ミニソフトクッションポーチ』の便利な機能は？

フックが付いているため、バッグのDカンなどにつけて持ち運ぶことができます。バッグ内を探すことなく、使いたい小物にすぐアクセスできて便利です。

ブラックカラーで、デザインもシンプルなので、どんなバッグにも馴染みやすいですよ。

鍵などを取りつけるのもおすすめです。ポーチが目印になるので、バッグの中ですぐに見つけやすいのもメリットです。

今回は、ダイソーの『ミニソフトクッションポーチ』をご紹介しました。

ポケットにもすっぽり入るサイズ感なので、アクティブに行動したいアウトドアやレジャーにもぴったり！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。