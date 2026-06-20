熊本県で標高の高い阿蘇エリアには、11のゴルフ場が点在しています。コロナ禍以降、海外からのゴルフツアーの需要が過熱しています。その需要を取り込もうと熊本県外や海外資本が新たに参入しています。 【写真を見る】ディスカウント大手「トライアル」や韓国資本が参戦！ゴルフ天国 熊本阿蘇のゴルフ場ビジネス最前線 あの「トライアル」がゴルフ場経営に―― 熊本市内から1時間足らずにある「トライアルゴ