今日20日(土)午前3時に発生した台風7号は、今後発達しながらフィリピンの東を西よりに進むでしょう。25日(木)には暴風域を伴ったまま沖縄の南に進む予想です。また、本州付近には梅雨前線がのびていて、台風から離れていても大雨になることがあります。最新の情報を確認してください。台風7号は発達しながら西進25日には沖縄の南へ今日20日(土)午前3時にフィリピンの東で台風7号が発生しました。午前6時現在、台風7号はフィリピ