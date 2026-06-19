鳥羽周作シェフ監修！天下一品、夏季限定メニュー「すだち香る あっさり冷やし麺」
京都北白川発祥、鶏がらと野菜などをじっくり炊き出して作られたこってりスープが人気の中華そば専門チェーン店「天下一品」は、2026年7月1日（水）より、東京のレストラン「sio」のオーナーシェフ鳥羽周作氏監修のメニュー『すだち香る あっさり冷やし麺』を全国の天下一品にて期間限定で販売する。
■開発の背景：「これ、やばいっすね！」シェフも太鼓判を押す自信作
「すだち香る あっさり冷やし麺」は、天下一品の長年培ってきたこだわりと、鳥羽シェフの卓越した技術・アイデアが融合して誕生した、暑い夏にぴったりの特別な一杯だ。シェフ自らが試作を重ね、「これ、やばいっすね！」と思わず唸るほどの完成度を誇る、かつてないクオリティの冷やし麺が完成した。
■「すだち香る あっさり冷やし麺」の3つのこだわり
01【旨み】濃厚魚介出汁
鰹の風味豊かな特製和風出汁に、天下一品こだわりのスープを絶妙なバランスでブレンドした。さっぱりとした口当たりの中に、深いコクと旨みが広がる奥深い味わいに仕上げている。
02【彩り】こだわり素材
スープによく絡む特製麺と、色鮮やかで涼しげな具材を厳選した。麺、具材、そして器の調和にもこだわり、視覚からも夏の「涼」を感じられる贅沢な盛り付けとなっている。
03【爽やか】国産すだち
風味豊かな国産すだちを贅沢に使用した。すだち特有のフレッシュな香りと心地よい酸味が食欲をそそり、最後の一滴まで飽きることなく、さっぱりと味わえる一杯だ。
＜商品概要＞
商品名：すだち香る あっさり冷やし麺
販売期間：2026年7月1日 〜 9月中旬まで販売予定
販売店舗：全国の「天下一品」店舗
販売価格：882円（税込970円）〜
※店舗によって価格が異なる。
※販売状況によって、販売期間や終了時期が店舗ごとに異なる場合がある。
※予告なく販売内容・販売期間が変更となる場合がある。
※大盛りには対応していない。
※テイクアウト対象外商品。
特設サイトURL：https://www.tenkaippin.co.jp/coldramen/
■鳥羽周作シェフについて
鳥羽周作
sio株式会社 代表取締役
Jリーグの練習生、小学校の教員を経て、31 歳で料理の世界へ。
2018年「sio」をオープン。現在、「sio AOYAMA」「sio² 」「o/sio」「o/sio FUKUOKA」「㐂つね」「食堂 松おか」「おいしいパスタ」「FAMiRES」と8店舗を展開。
書籍 / YouTube / SNSなどで公開するレシピや、フードプロデュースなど、レストランの枠を超えて様々な手段で「おいしい」を届けている。
モットーは『幸せの分母を増やす』。
■天下一品 公式サイト
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
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■開発の背景：「これ、やばいっすね！」シェフも太鼓判を押す自信作
「すだち香る あっさり冷やし麺」は、天下一品の長年培ってきたこだわりと、鳥羽シェフの卓越した技術・アイデアが融合して誕生した、暑い夏にぴったりの特別な一杯だ。シェフ自らが試作を重ね、「これ、やばいっすね！」と思わず唸るほどの完成度を誇る、かつてないクオリティの冷やし麺が完成した。
■「すだち香る あっさり冷やし麺」の3つのこだわり
01【旨み】濃厚魚介出汁
鰹の風味豊かな特製和風出汁に、天下一品こだわりのスープを絶妙なバランスでブレンドした。さっぱりとした口当たりの中に、深いコクと旨みが広がる奥深い味わいに仕上げている。
02【彩り】こだわり素材
スープによく絡む特製麺と、色鮮やかで涼しげな具材を厳選した。麺、具材、そして器の調和にもこだわり、視覚からも夏の「涼」を感じられる贅沢な盛り付けとなっている。
03【爽やか】国産すだち
風味豊かな国産すだちを贅沢に使用した。すだち特有のフレッシュな香りと心地よい酸味が食欲をそそり、最後の一滴まで飽きることなく、さっぱりと味わえる一杯だ。
＜商品概要＞
商品名：すだち香る あっさり冷やし麺
販売期間：2026年7月1日 〜 9月中旬まで販売予定
販売店舗：全国の「天下一品」店舗
販売価格：882円（税込970円）〜
※店舗によって価格が異なる。
※販売状況によって、販売期間や終了時期が店舗ごとに異なる場合がある。
※予告なく販売内容・販売期間が変更となる場合がある。
※大盛りには対応していない。
※テイクアウト対象外商品。
特設サイトURL：https://www.tenkaippin.co.jp/coldramen/
■鳥羽周作シェフについて
鳥羽周作
sio株式会社 代表取締役
Jリーグの練習生、小学校の教員を経て、31 歳で料理の世界へ。
2018年「sio」をオープン。現在、「sio AOYAMA」「sio² 」「o/sio」「o/sio FUKUOKA」「㐂つね」「食堂 松おか」「おいしいパスタ」「FAMiRES」と8店舗を展開。
書籍 / YouTube / SNSなどで公開するレシピや、フードプロデュースなど、レストランの枠を超えて様々な手段で「おいしい」を届けている。
モットーは『幸せの分母を増やす』。
■天下一品 公式サイト
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