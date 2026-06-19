©ABCテレビ 月1回レギュラー放送の音楽トークバラエティ『音バナ♪ついつい』。６月21日放送のゲストには、シンガーソングライター・川崎鷹也が登場！SNSで脚光を浴びた、優しく寄り添うような歌声とメロディ、そして共感を呼ぶ歌詞で幅広い層から支持を集め、ヒット曲「魔法の絨毯」はストリーミング累計で4億再生を突破中だ。今年5月には自身初となる大阪城ホール&日本武道館