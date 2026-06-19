日本航空（JAL）は、那覇空港の国内線ラウンジで沖縄県産梅酒を6月1日から提供を開始した。提供銘柄は、瑞泉酒造の「瑞泉 沖縄黒糖使用梅酒」、請福酒造の「請福梅酒」「請福梅ラム」、高嶺酒造所の「おもと梅酒」、今帰仁酒造の「梅見月」、ヘリオス酒造の「黒糖梅酒」「シークワーサー梅酒」、松藤の「沖縄タンカン梅酒」、龍泉酒造の「龍泉梅酒」。提供場所は、那覇空港国内線JAL「ダイヤモンド・プレミアラウンジ」と「サクラ