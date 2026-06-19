モデルで女優の長谷川京子がInstagramを6月19日までに更新し、雑誌『美ST』の8月号の表紙のアザーカットが公開された。その大胆ショットが騒然となっている。同誌では『揺らぎも弱さも私を強くする輪郭』をテーマに、長谷川のドレス姿が掲載された。アラフィフとなった長谷川のこだわりの生き方の秘訣に迫る特集が組まれている。「Instagramに投稿された写真には、黒のレースがあしらわれたブラトップと、パンツを着用した長谷