モデルで女優の長谷川京子がInstagramを6月19日までに更新し、雑誌『美ST』の8月号の表紙のアザーカットが公開された。その大胆ショットが騒然となっている。

同誌では『揺らぎも弱さも私を強くする輪郭』をテーマに、長谷川のドレス姿が掲載された。アラフィフとなった長谷川のこだわりの生き方の秘訣に迫る特集が組まれている。

「Instagramに投稿された写真には、黒のレースがあしらわれたブラトップと、パンツを着用した長谷川さんが写っています。背面が大きく開いたデザインのブラトップからは、背中が大胆に露出されており、47歳とは思えないスタイルを披露しました」（芸能プロ関係者）

驚きの大胆露出にファンも仰天。彼女の最新の近影に驚きが止まらない。

《めっちゃかわいい》

《美し過ぎて衝撃》

《大人の色気と可愛さが同居して最高です》

コメント欄には、色気があふれる長谷川の姿に釘づけになった声が多数寄せられていた。

「さらに別のショットでは、黒い衣装と一変したゴールドの煌びやかなロングドレスを着用したカットも披露しています。こちらも、大きく背中が開いたデザインとなっており、長いウェーブがかった長い髪を下ろして、妖艶な雰囲気を漂わせていました」（前出・芸能プロ関係者）

思わず目を奪われるほどのセクシーな衣装を着こなした長谷川。47歳になっても美しさをキープする背景には、努力が隠れていると前出の芸能プロ関係者が語る。

「長谷川さんは、日ごろからピラティスやトレーニングに取り組んでいます。しなやかなボディメイクや姿勢改善など、さまざまな体型の管理をおこなっており、とにかく継続の大切さを語っていました。ネガティブになりそうなときこそ、運動することを心がけているようで、そのストイックさが彼女のスタイルに反映されているのでしょう。いまやアラフィフ世代のあこがれの象徴になっています」

年を重ねるほど、彼女の美しさが増していく予感だ。