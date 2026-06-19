大分県西部や北部では梅雨前線の影響で20日、警報級の大雨が降るおそれがあり、気象台が注意を呼びかけています。 【写真を見る】【大雨警戒】20日にかけて警報級の大雨のおそれ崩落発生の大分・九重町で土砂災害に注意 19日の県内は梅雨前線が北上し、雨雲が発達した影響により、豊後高田市では午前11時半までの1時間に39ミリの激しい雨が降りました。 県内は19日夜から20日にかけて、この梅雨前線の影響で警報級の大雨とな